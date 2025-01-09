В Архангельской области 13-летняя школьница угнала мотобуксировщик и погибла

В Архангельской области 13-летняя школьница угнала мотобуксировщик и погибла. Об этом сообщает Shot.

По данным канала, трагедия произошла в Рождество. 13-летняя школьница угнала мотобуксировщик MotoDog из гаража семьи в деревне Кушкушара. С собой она взяла подруга и младшую сестру — третьеклассницу. По дороге девочки съехали в кювет. Их транспорт застрял.

Школьницы не заглушили двигатель и попытались сами вытащить его обратно на дорогу. В итоге мотобуксировщик наехал на инициаторшу поездки. Девочка скончалась на месте от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. По этой статье грозит до двух лет колонии.