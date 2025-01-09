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В 2024 году «Зеленый сад» вывез из Борок 23 000 тонн загрязненного грунта

В 2024 году «Зеленый сад» вывез из Борок 23 000 тонн загрязненного грунта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Строительная компания заявляла о 20 000 тоннах, но план удалось перевыполнить. Работы начались минувшей осенью. Вывоз грунта на специализированные полигоны Московской области осуществляют несколько лицензированных подрядчиков.

В 2025 году работы продолжаются. За 4-8 января вывезено еще почти 2000 тонн. Загрязненный грунт заменяется чистым и уже на очищенной территории компания «Зеленый сад» ведет строительство жилого комплекса «Окская стрелка». Сейчас возводятся первый, второй и третий дома, причем во втором начато строительство восьмого (верхнего) этажа.

«Окская стрелка» — жилой комплекс, единственный в Рязани на берегу Оки. Новые дома малой этажности будут оснащены системой «умный дом». Для жильцов построят суперсовременную дворовую территорию, где с одной стороны детские площадки, фонтан и вся необходимая инфраструктура, а с другой — выход на пляж и набережную.

Рязанцев, желающих увидеть стройплощадку своими глазами приглашают посетить объект! Подробности по ссылке и в отделе продаж ГК «Зеленый сад», тел.: 8 (4912) 77-77-77.