Телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому

Об этом в своем Telegram-канале сообщила его жена Маргарита Симоньян.

Телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Об этом в своем Telegram-канале сообщила его жена Маргарита Симоньян.

«Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — пояснила женщина.

Она призвала поклонников телеведущего молиться за его выздоровление.

По данным Telegram-канала Baza, Кеосаян попал в больницу в конце декабря. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. В 2008 и 2010 годах телеведущий пережил два инфаркта.