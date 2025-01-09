С начала года в ДТП в Рязанской области пострадали более 50 человек
Всего в области зарегистрировано 190 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам.
С начала года в ДТП в Рязанской области пострадали более 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
За прошедшие выходные и праздничные дни на дорогах Рязанской области произошло 21 ДТП, в которых погибли три человека, еще 52 получили травмы различной степени тяжести.
Всего в области зарегистрировано 190 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам.
Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции выявили 1715 нарушений ПДД, в том числе 30 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.