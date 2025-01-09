Рязанское минТЭК и ЖКХ прокомментировало аварийное отключение электричества

Для жителей подключили два резервных источника электроснабжения.

Рязанское минТЭК и ЖКХ прокомментировало аварийное отключение электричества. Об этом ведомство сообщило в официальной группе ВКонтакте.

В результате аварии на электросетях утром 9 января произошла остановка насосов, обеспечивающих теплоснабжение в многоквартирных домах в Октябрьском городке и на Михайловском шоссе, детском саду № 24 и центральном тепловом пункте МУП «РМПТС».

На кабельных линиях ведутся ремонтные работы. Для обеспечения тепла в детском саду, ЦТП и части домов в Октябрьском городке развернут резервный источник электроснабжения мощностью 100 кВт.

Отмечается, что для снабжения всех потребителей Октябрьского городка и Михайловского шоссе подключают второй генератор. Ориентировочное время подачи электроэнергии от резервного источника электроснабжения — 18:30.

Ранее об отключении отопления сообщила пресс-служба рязанских тепловых сетей.