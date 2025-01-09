Рязанский губернатор вошел в состав координационного совета РФ по созданию передовых школ
Также в координационном совете представлены губернаторы Краснодарского и Хабаровского краев, Белгородской, Новгородской, Нижегородской, Омской, Псковской и Челябинской областей, главы Карачаево-Черкесской Республики, Донецкой Народной Республики и Республики Крым.
Рязанский губернатор вошел в состав координационного совета РФ по созданию передовых школ. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Павел Малков вошел в состав координационного совета при правительстве РФ по созданию передовых общеобразовательных школ.
Также в координационном совете представлены губернаторы Краснодарского и Хабаровского краев, Белгородской, Новгородской, Нижегородской, Омской, Псковской и Челябинской областей, главы Карачаево-Черкесской Республики, Донецкой Народной Республики и Республики Крым.