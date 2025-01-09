Рязанские врачи спасли мужчину с синдромом остановки дыхания во сне
У мужчины произошло тяжелое обострение. Одышка в покое, постоянное чувство нехватки воздуха.
Рязанские врачи спасли мужчину с синдромом остановки дыхания во сне. Об этом сообщили в сообществе медучреждения.
У пациента пульмонологического отделения сразу две причины затруднения дыхания — болезнь легких и синдром ночного апноэ (остановки дыхания во сне).
У мужчины произошло тяжелое обострение. Одышка в покое, постоянное чувство нехватки воздуха.
Компьютерная томография показала обширную пневмонию, а газовый состав крови был близок к критическому.
Пациента в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение реанимации.
Через три дня пациента со значительной положительной динамикой перевели в палату в отделение пульмонологии. На фоне интенсивного лечения пациент вернулся к прежней жизни