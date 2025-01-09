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Рязанские врачи спасли мужчину с синдромом остановки дыхания во сне
У мужчины произошло тяжелое обострение. Одышка в покое, постоянное чувство нехватки воздуха.

Рязанские врачи спасли мужчину с синдромом остановки дыхания во сне. Об этом сообщили в сообществе медучреждения.

У пациента пульмонологического отделения сразу две причины затруднения дыхания — болезнь легких и синдром ночного апноэ (остановки дыхания во сне).

У мужчины произошло тяжелое обострение. Одышка в покое, постоянное чувство нехватки воздуха.

Компьютерная томография показала обширную пневмонию, а газовый состав крови был близок к критическому.

Пациента в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение реанимации.

Через три дня пациента со значительной положительной динамикой перевели в палату в отделение пульмонологии. На фоне интенсивного лечения пациент вернулся к прежней жизни