Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за изменения погоды

9 января прогнозируется снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, в отдельных районах туман.

Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за изменения погоды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

9 января прогнозируется снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, в отдельных районах туман.

Температура воздуха по области ночью −2…+3°С, днём −1…+4°С.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.