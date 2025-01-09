Рязанцы рассказали о своих самых бесполезных покупках в 2024 году

К бесполезным покупкам 10% горожан отнесли девайсы и гаджеты (вентиляторы для ПК, аккумуляторы для смартфонов, колонки, микрофоны, модемы), столько же недовольны покупкой одежды и обуви.

Рязанцы рассказали о своих самых бесполезных покупках в 2024 году. Исследование провел сервис SuperJob.

По утверждению 43% жителей, им удалось избежать ненужных покупок в прошлом году.

К бесполезным покупкам 10% горожан отнесли девайсы и гаджеты (вентиляторы для ПК, аккумуляторы для смартфонов, колонки, микрофоны, модемы), столько же недовольны покупкой одежды и обуви.

По 5% сожалеют о покупке продуктов питания и бытовой техники.

2% посчитали бесполезной покупку автомобиля.

В число других неудачных покупок попали алкоголь, товары для детей, игрушки для домашних животных, посуда, косметика, украшения, предметы мебели.