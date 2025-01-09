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Рязанцы остались недовольны новой смотровой площадкой напротив Кремлевского вала
По словам комментаторов, смотровая площадка находится ниже уровня Кремлевского вала и с нее видно только верхушку Успенского собора. Также, по их словам, вид на Кремль перекрывают провода.

Рязанцы раскритиковали новую смотровую площадку, которую возвели напротив Кремлевского вала. Соответствующая информация размещена в соцсетях в четверг, 9 января.

По словам комментаторов, смотровая площадка находится ниже уровня Кремлевского вала и с нее видно только верхушку Успенского собора. Также, по их словам, вид на Кремль перекрывают провода.

«А что смотреть? Во всех городах смотровая [площадка находится] сверху, чтобы виды были. А у нас — снизу», — написал один из жителей.

Другие комментаторы обеспокоены тем, что для строительства площадки срубили деревья.

Ранее стало известно, что в Рязани появилась новая смотровая площадка. Видео с места можно посмотреть по ссылке.