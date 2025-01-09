Рязань вошла в список российских городов с аномально теплой погодой

Суточный температурный рекорд был установлен 8 января.

Рязань вошла в список российских городов с аномально теплой погодой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Суточный температурный рекорд 8 января был установлен в Рязани, Орле, Липецке, Курске, Белгороде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Чебоксарах и Черкесске.

По словам синоптика, в Москве в этот день максимальная температура достигала 4,6 градуса, при этом рекорд составляет 5,1 градуса.