«Русская кожа» через суд потребовала с рязанской колонии полтора миллиона рублей

Арбитражный суд возбудил производство по делу и назначил предварительное заседание на 31 января 2025 года.

АО «Русская кожа» подало заявление в Арбитражный суд о взыскании убытков в размере 1 миллиона 475 тысяч 560 рублей с исправительной колонии № 2 УФСИН. Соответствующая информация появилась в картотеке.

Арбитражный суд возбудил производство по делу и назначил предварительное заседание на 31 января 2025 года.

Согласно документу, до 24 января АО «Русская кожа» обязано представить в суд накладные за 2020 год и доказательства, а исправительная колония № 2 УФСИН — письменный отзыв на требования искового заявления.

Если ответчик не согласен с размером требуемой суммы, то должен предъявить контррасчет.