Российские военные начали штурм основного укрепрайона ВСУ в Курской области
Отмечается, что бои идут в микрорайоне Замостье, где находятся основные укрепления противника.
Российские военные начали штурм основного укрепрайона ВСУ в Судже Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что бои идут в микрорайоне Замостье, где находятся основные укрепления противника.
Кроме того, ВС РФ начали штурм села Гуево, которое находится рядом с Суджей. Активные атаки проводятся на территории Бондаревки.