Российские военные начали штурм основного укрепрайона ВСУ в Курской области

Отмечается, что бои идут в микрорайоне Замостье, где находятся основные укрепления противника.

Российские военные начали штурм основного укрепрайона ВСУ в Судже Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что бои идут в микрорайоне Замостье, где находятся основные укрепления противника.

Кроме того, ВС РФ начали штурм села Гуево, которое находится рядом с Суджей. Активные атаки проводятся на территории Бондаревки.