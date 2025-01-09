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На кораблинскую администрацию возбудили дело за нападение собаки на ребенка
Прокуратура потребовала взыскать компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего.

На администрацию Кораблинского района возбудили уголовное дело за нападение собаки на ребенка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Рязанской области.

Установлено, что в ноябре 2024 года в вечернее время в парковой зоне города Кораблино бездомная собака укусила 15-летнего мальчика. Надзорный орган обратился в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего.

Отмечается, что в 2024 году на территории района зарегистрированы неоднократные случаи нападения безнадзорных животных на граждан. Однако ответственные лица не предприняли должных мер для устранения ситуации.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).