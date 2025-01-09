МЧС предупредило рязанцев о сохранении непогоды
По данным синоптиков, днем 9 января с сохранением до конца суток, ночью и утром 10 января на территории региона сохранится местами гололед. На дорогах гололедица, местами сильная.
МЧС предупредило рязанцев о сохранении непогоды. Обращение опубликовано на сайте регионального ведомства.
По данным синоптиков, днем 9 января с сохранением до конца суток, ночью и утром 10 января на территории региона сохранится местами гололед. На дорогах гололедица, местами сильная.
Местами ожидается туман с видимостью 200-500 м.