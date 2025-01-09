Fakt: в европейских странах растет количество пророссийских партий

Население уверено, что скорейшее урегулирование российско-украинского конфликта способствует возвращению периода экономического расцвета.

В европейских странах растет количество пророссийских партий. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на издание Fakt.

Отмечается, что усиливается поддержка «прокремлевских» партий, призывающих к прекращению конфликта на Украине и указывающих на отрицательные последствия разрушения связей с Россией, что ставит под угрозу единство европейского континента.

Кроме того, население уверено, что скорейшее урегулирование российско-украинского конфликта способствует возвращению периода экономического расцвета.