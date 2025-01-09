Эксперты спрогнозировали увеличение числа кибератак на россиян в 2025 году

Ожидается появление новых мошеннических схем и модификаций уже существующих, таких как схема «Мамонт». Киберпреступники будут использовать разнообразные методы, включая атаки через мессенджеры, распространение вредоносных файлов и атаки на пользователей мобильных устройств с помощью мошеннических приложений.

Эксперты спрогнозировали увеличение числа кибератак на россиян в 2025 году. Об этом пишет «Лента.ру».

Ожидается появление новых мошеннических схем и модификаций уже существующих, таких как схема «Мамонт». Киберпреступники будут использовать разнообразные методы, включая атаки через мессенджеры, распространение вредоносных файлов и атаки на пользователей мобильных устройств с помощью мошеннических приложений.

С ростом популярности многофакторной аутентификации, злоумышленники будут искать способы ее обхода, активно используя фишинговые атаки для доступа к защищенным системам и учетным записям.

В киберпреступности будет усиливаться роль искусственного интеллекта. Он позволит создавать более реалистичные дипфейки, автоматизировать фишинговые атаки для массового охвата и совершенствовать методы поиска уязвимостей в системах и приложениях.