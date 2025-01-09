Директор рязанского предприятия не выплатил сотрудникам при сокращении 800 тысяч

Работникам возместили задолженность и компенсацию за просрочку.

Директор рязанского предприятия не выплатил сотрудникам при сокращении 800 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Речь идет о компании ООО «Рязань машрумс групп».

По версии следствия, в июле 2024 года обвиняемый при сокращении 18 работников не выплатил им выходные пособия. Задолженность превысила 800 тысяч рублей.

Отмечается, что прокуратура внесла представление руководителю фирмы, а также направила в суд исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации за ее просрочку. Требования были рассмотрены и удовлетворены.

Долг по заработной плате, а также компенсация за просрочку выплачены в сумме более одного миллиона рублей.