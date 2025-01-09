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А что в кино? «Притворись моей невестой», «Криминальный шеф» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Притворись моей невестой»  — французская комедия о мажоре, который пытается раскрутить родителей на деньги с помощью липовой невесты.

«Криминальный шеф» — американский драматический триллер. Главную роль в фильме исполнил Ник Стал, знакомый зрителям по картинам «Терминатор 3: Восстание машин», «Город грехов» и «Человек без лица».

«Охота на воров-2: Пантера» — продолжение криминального боевика «Охота на воров» с Джерардом Батлером в главной роли. Также в фильме сыграли О’Ши Джексон мл., Джордан Бриджес, Эвин Ахмад и другие.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».