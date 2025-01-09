23-летняя туристка из Нальчика пропала в Стамбуле

23-летняя туристка из Нальчика пропала в Стамбуле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Брат пропавшей сообщил каналу, что последний раз ее видели в консульстве РФ 30 декабря — в ее день рождения. Девушка обратилась к дипломатам из-за потери документов. Там ей якобы сказали, что скоро депортируют. Однако спустя несколько часов родные узнали, что ее отпустили и не стали задерживать.

С того же дня она перестала выходить на связь. Брат девушки уже в Стамбуле — написал заявление и ищет сестру.