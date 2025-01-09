20-летний рязанец обокрал автомобиль

Возбуждено уголовное дело.

20-летний рязанец обокрал автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 30-летний житель Ряжска и сообщил, что из его автомобиля ВАЗ-2109 украли аккумулятор. Капот машины взломали.

Оперативники уголовного розыска установили, что 20-летний рязанец приехал в Ряжск, чтобы приобрести у знакомого автомобиль ВАЗ-2109.

Машина была не на ходу, покупатель попытался завести двигатель, чтобы уехать домой. Предположив, что дело в аккумуляторе, мужчина решил заменить его и отправился в соседние дворы.

Там он нашел подходящий автомобиль, взломал капот и похитил запчасть.

Возбуждено уголовное дело.