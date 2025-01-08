В Рязанской области произошло серьезное ДТП
Пострадали пять человек, в том числе пятилетний ребенок.
В Рязанской области произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Авария случилась в понедельник, 6 января, в Ряжском округе на 310-м километре автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись автомобили BMW и Mercedes-Benz.
По предварительной информации, 56-летний мужчина столкнулся с встречной иномарки.
Водитель BMW и два его пассажира, а также пассажирка Mercedes-Benz и пятилетний мальчик из того же авто получили травмы.
Их доставили в Ряжский межрайонный медицинский центр.