В Рязанской области произошло серьезное ДТП

Пострадали пять человек, в том числе пятилетний ребенок.

В Рязанской области произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Авария случилась в понедельник, 6 января, в Ряжском округе на 310-м километре автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись автомобили BMW и Mercedes-Benz.

По предварительной информации, 56-летний мужчина столкнулся с встречной иномарки.

Водитель BMW и два его пассажира, а также пассажирка Mercedes-Benz и пятилетний мальчик из того же авто получили травмы.

Их доставили в Ряжский межрайонный медицинский центр.