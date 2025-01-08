В рязанской мэрии рассказали, почему не работает иллюминация на улице Почтовой
В администрации отметили, что произошло замыкание.
В рязанской мэрии рассказали, почему не работает иллюминация на улице Почтовой. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани».
В администрации отметили, что произошло замыкание. Неработающую арку починят в текущем месяце.
Также сообщили, что иллюминацию в Нижнем городском парке подрядчик заменит по гарантии.
Напомним, рязанцы пожаловались на выключенную иллюминацию в новогоднюю ночь на улице Почтовой.