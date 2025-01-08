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В Рязани целый район остался без холодной воды
Отмечается, что организован подвоз технической воды.

В Рязани целый район остался без холодной воды. Об этом сообщает «Водоканал».

Ресурса не будет в связи с ремонтом на водопроводе до 16:00 по адресам:

  • Березовая 1, 1 корп.1, 1 корп.10, 1 корп.12, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1к, 1л, 1 м, 1н, 2, 3, 3 корп.1, 4, 6, 8, 10, 12;
  • Братиславская ½, 5/1, 7/2, 9, 13, 15/1, 17/2;
  • Гоголя д. 2-32 (четная сторона) и д.1-19 (нечетная сторона) с корпусами и литерами;
  • Островского д.2-16 (четная сторона) и д.1-19 (нечетная сторона);
  • Полетаева д.2-18 (четная сторона) и д.1-17 (нечетная сторона);
  • Толстого 2/22, 3, 4/19, 6/20, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14/19;
  • Черновицкая 23 корп.2, 25 корп.2, 27, 27 корп.2, 27 корп.3;
  • Чернышевского 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 16,16а.

Отмечается, что организован подвоз технической воды по адресу: ул. Березовая, 1 г — остановка общественного транспорта.