В Рязани целый район остался без холодной воды

Отмечается, что организован подвоз технической воды.

В Рязани целый район остался без холодной воды. Об этом сообщает «Водоканал».

Ресурса не будет в связи с ремонтом на водопроводе до 16:00 по адресам:

Березовая 1, 1 корп.1, 1 корп.10, 1 корп.12, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1к, 1л, 1 м, 1н, 2, 3, 3 корп.1, 4, 6, 8, 10, 12;

Братиславская ½, 5/1, 7/2, 9, 13, 15/1, 17/2;

Гоголя д. 2-32 (четная сторона) и д.1-19 (нечетная сторона) с корпусами и литерами;

Островского д.2-16 (четная сторона) и д.1-19 (нечетная сторона);

Полетаева д.2-18 (четная сторона) и д.1-17 (нечетная сторона);

Толстого 2/22, 3, 4/19, 6/20, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14/19;

Черновицкая 23 корп.2, 25 корп.2, 27, 27 корп.2, 27 корп.3;

Чернышевского 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 16,16а.

Отмечается, что организован подвоз технической воды по адресу: ул. Березовая, 1 г — остановка общественного транспорта.