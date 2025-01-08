Семье, чей ребенок потерял конечности в ДТП в Рязанской области, подарили машину

ДТП произошло на 247-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе 25 декабря 2020 года примерно в 3:10. В автобусе Москва — Волгоград находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Семье, чей ребенок потерял конечности в ДТП в Рязанской области, подарили машину. Об этом сообщает портал «Блокнот Волжский».

Напомним, 12-летний мальчик в аварии потерял две ноги и руку.

Влад не отчаивается, продолжает заниматься спортом.

Однако у мамы мальчика не было своего транспортного средства, и ей приходилось возить ребенка в больницы и на плавание на такси, что обходилось очень дорого, поскольку для инвалидного кресла нужен был специальный автомобиль.

В начале 2025 года им подарили автомобиль.

ДТП произошло на 247-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе 25 декабря 2020 года примерно в 3:10. В автобусе Москва — Волгоград находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей.