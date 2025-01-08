Рязанские волонтеры вернулись из Анапы

Жители Кадома Юлия и Валерий Маляновы ездили добровольцами — очищать пляжи от мазута.

Рязанские волонтеры вернулись из Анапы. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Жители Кадома Юлия и Валерий Маляновы ездили добровольцами — очищать пляжи от мазута.

«В середине декабря из социальных сетей я узнала, что у берегов Анапы случилась экологическая катастрофа, в море разлилось множество мазута. Эта новость повергла меня в шок, так как именно это место для нас очень дорого. На протяжении многих лет два раза в год мы ездим туда отдыхать. 29 декабря уже были на месте. Казалось бы, приходишь на пляж, и вроде там лежит песок. Но стоит копнуть лопатой — и под ним слой мазута. Это тяжелый физический труд, но я очень рада, что мы с мужем смогли хоть немного помочь. Если будет такая возможность, то в ближайшие месяцы мы обязательно поедем еще», — рассказала рязанка.