Рязанцы рассказали о постоянном прорыве канализации на улице Дзержинского

«Происходящие события действуют разрушительно на дом. В некоторых местах появились трещины. Со стены падает плитка. Если так будет продолжаться, мы боимся, что дом рухнет», — написал автор.

Рязанцы рассказали о постоянном прорыве канализации на улице Дзержинского. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

У дома № 62, корп.1 заметили воду, пар и вонь. Кроме того, сточными водами заливает подвалы.

По данным жителей, часть стены в торце дома у первого подъезда мокрая снаружи дома, от нее идет пар.

«Происходящие события действуют разрушительно на дом. В некоторых местах появились трещины. Со стены падает плитка. Если так будет продолжаться, мы боимся, что дом рухнет», — написал автор.