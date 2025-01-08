Рязанцы рассказали о постоянном прорыве канализации на улице Дзержинского
«Происходящие события действуют разрушительно на дом. В некоторых местах появились трещины. Со стены падает плитка. Если так будет продолжаться, мы боимся, что дом рухнет», — написал автор.
Рязанцы рассказали о постоянном прорыве канализации на улице Дзержинского. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».
У дома № 62, корп.1 заметили воду, пар и вонь. Кроме того, сточными водами заливает подвалы.
По данным жителей, часть стены в торце дома у первого подъезда мокрая снаружи дома, от нее идет пар.
«Происходящие события действуют разрушительно на дом. В некоторых местах появились трещины. Со стены падает плитка. Если так будет продолжаться, мы боимся, что дом рухнет», — написал автор.
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