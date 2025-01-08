Полиция предупредила рязанцев о мошенниках, взламывающих аккаунты в соцсетях

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Полиция предупредила рязанцев о мошенниках, взламывающих аккаунты в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

УМВД России по Рязанской области предупреждает, что злоумышленники взламывают аккаунты в популярных мессенджерах и просят одолжить денег от имени владельца профиля.

Если ваш знакомый или близкий человек написал вам в мессенджере и попросил перевести ему деньги: