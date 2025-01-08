Полиция предупредила рязанцев о мошенниках, взламывающих аккаунты в соцсетях
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Полиция предупредила рязанцев о мошенниках, взламывающих аккаунты в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
УМВД России по Рязанской области предупреждает, что злоумышленники взламывают аккаунты в популярных мессенджерах и просят одолжить денег от имени владельца профиля.
Если ваш знакомый или близкий человек написал вам в мессенджере и попросил перевести ему деньги:
- Прежде чем отправлять деньги, обязательно перезвоните и уточните просьбу. Убедитесь, что вы общались с реальным владельцем аккаунта;
- После просьбы о денежном переводе не переходите по ссылкам в сообщениях;
- Не переводите деньги на незнакомые карты, банковские счета, номера виртуальных кошельков, тем более, если они не привязаны к имени просящего;
- Защитить свой профиль от взлома можно при помощи двухфакторной авторизации.