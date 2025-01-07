В Рязанской области ухудшится погода
Ночью, утром и до конца суток 8 января на территории Рязанской области ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Местами пройдет ледяной дождь.
В Рязанской области ухудшится погода. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, ночью, утром и до конца суток 8 января на территории Рязанской области ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Местами пройдет ледяной дождь.
Ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, местами сильная. Ухудшение видимости в тумане 500-800 метров.