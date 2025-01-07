В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 7 января
ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников.
В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 7 января. Информация появилось в ежедневной сводке ведомства.
ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников.
Потери ВСУ за сутки составили более 1630 военнослужащих.
Средства ПВО за сутки сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS и 50 беспилотников ВСУ.