Рязанскую область накроет циклон «Бернд»

7 января циклон принесет в Рязанскую область ледяные дожди и гололед.

Рязанскую область накроет циклон «Бернд». Об этом сообщают специалисты в Telegram-канале «Метеодневник».

Синоптики сообщили, что 7 января циклон принесет в Рязанскую область ледяные дожди и гололед.

Отмечается, что гололедные явления будут наблюдаться во всех регионах Центральной России. Однако наиболее продолжительные и сильные ледяные дожди пройдут к востоку от Москвы: на востоке Московской области, во Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Рязанской, Пензенской областях, Мордовии.

Ранее региональное ГУ МЧС выпускало метеопредупреждение для жителей Рязанской области.