Рязань снова станет Новогодней столицей России

Напомним, Рязань уже была Новогодней столицей в 2020 году.

Рязань получила статус Новогодней столицей России — 2025/2026. Об этом сообщил губернатор Кировской области, который передал эстафету Новогодней столицы городу.

«Отправили символ следующего Нового года — нашу вятскую снежинку. Она сделана из кукарского кружева. Надеюсь, станет добрым знаком к большим переменам на благо людей», — отметил Александр Соколов.

Напомним, Рязань уже была Новогодней столицей в 2020 году.