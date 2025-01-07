Губернатор Павел Малков поздравил рязанцев с Рождеством

Он принял участие в праздничном богослужении в Христорождественском кафедральном соборе.

Губернатор Павел Малков поздравил рязанцев с Рождеством. Поздравление он написал в своем личном Telegram-канале.

В ночь на 7 января Малков принял участие в праздничном богослужении в Христорождественском кафедральном соборе.

«От всей души поздравляю со светлым праздником Рождества Христова! Счастья, благополучия, душевной теплоты и взаимопонимания! И всем нам — Победы!» — написал он.