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Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за непогоды
В ведомстве отметили, что из-за плохой погоды сцепление шин с заснеженным дорожным покрытием снижается.

Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за непогоды. Обращение опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства.

Там напомнили, что 7 января в Рязанской области ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица.

В ведомстве отметили, что из-за плохой погоды сцепление шин с заснеженным дорожным покрытием снижается.

«Рязанская Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения принимать во внимание текущие прогнозы синоптиков, а также сложившиеся погодные условия», — подчеркнули в сообщении.

Ранее сообщалось, что регион накроет циклон «Бернд».