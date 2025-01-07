Фельдшер скорой помогла спасти ребенка в смертельном ДТП под Рязанью

По словам очевидицы, до приезда экстренных служб мимо проезжала машина скорой помощи, направлявшаяся на другой вызов. Бригада приняла решение остановиться и оказать помощь.

Фельдшер скорой помогла спасти ребенка в смертельном ДТП под Рязанью. Об этом сообщает «МК в Рязани».

Авария случилась 3 января. В ДТП погибли две женщины, среди которых была преподавательница ряжской музыкальной школы. В ДТП пострадали еще несколько человек, включая несовершеннолетних.

По словам очевидицы, до приезда экстренных служб мимо проезжала машина скорой помощи, направлявшаяся на другой вызов. Бригада приняла решение остановиться и оказать помощь.

«Медсестра, которая помогала нам достать ребенка из-под сиденья, Вы наш герой!!!» — заявила женщина.