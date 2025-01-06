Врачи ОКБ спасли рязанку с разрывом маточной трубы и сильным кровотечением

Девушка почувствовала резкую боль в животе и потеряла сознание. На скорой ее доставили в больницу и провели операцию.

Врачи ОКБ спасли рязанку с разрывом маточной трубы и сильным кровотечением. Об этом сообщила группа медучреждения ВКонтакте.

Девушка почувствовала резкую боль в животе и потеряла сознание. На скорой ее доставили в больницу и провели операцию. Специалисты диагностировали у пациентки разрыв маточной трубы, в которой локализовалась внематочная беременность. Отмечается, что девушка потеряла за считанные минуты два литра крови.

«Команда анестезиологов, гинекологов, хирургов, медицинских сестер (анестезистка, операционная сестра, санитарка) спасла жизнь девушке, кровотечение остановили, кровь перелили, все сделали за считанные минуты, и это не преувеличение», — говорится в сообщении.

После рязанку перевели в реанимацию, она прошла реабилитацию. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.