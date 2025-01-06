В Рыбном пьяная толпа избила мужчину
«Один удар стоил мужчине трех переломов лицевой части, перелома носа, заплывшего глаза, который не видит, перелома ноги», — говорится в посте.
В Рыбном пьяная толпа избила мужчину. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичное Рыбное» ВКонтакте.
Инцидент произошел на улице Юбилейной около дома № 16 корпус 2. По словам свидетелей, трое граждан и одна женщина обвинили пенсионера, вышедшего из подъезда, в том, что якобы его машина перекрыла им выезд.
«Один удар стоил мужчине трех переломов лицевой части, перелома носа, заплывшего глаза, который не видит, перелома ноги», — говорится в посте.
Автор сообщения отмечает, что побои сняты, на место вызвали сотрудников полиции, написано заявление. Виновники успели скрыться.