В Рязанской области планируется создать службу единого технического заказчика

«В первую очередь, он необходим для того, чтобы в стадии проектирования объектов участвовали квалифицированные специалисты со стороны заказчика. Это позволит выявить возможные недочеты до начала строительства», — заявил зампред-министр регионального правительства Павел Супрун.

В Рязанской области планируется создать службу единого технического заказчика. Об этом в интервью для спецпроекта «Итоги года 2024» рассказал зампред-министр регионального правительства Павел Супрун.

«Губернатор поручил создать в регионе службу технического заказчика, а в перспективе — единого заказчика, чтобы все объекты строительства области курировал минстрой. Реализовывать планы начнем в первом полугодии 2025 года.

В первую очередь, он необходим для того, чтобы в стадии проектирования объектов участвовали квалифицированные специалисты со стороны заказчика. Это позволит выявить возможные недочеты до начала строительства. Ведь большинство проблем часто возникают именно на стадии проектирования. Иногда встречаются незначительные замечания, которые могут увеличить время выполнения других видов работ. В итоге меняется срок ввода объекта в эксплуатацию. Это недопустимо!», — завил политик.

Интервью целиком читайте здесь.