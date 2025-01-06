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В Рязани умерла почетный профессор РГУ имени С. А. Есенина Галина Богатова
Ей было 94 года.

В Рязани на 95 году жизни умерла почетный профессор РГУ имени С. А. Есенина Галина Богатова. Об этом сообщила группа «Музей академика И. И. Срезневского» ВКонтакте.

Доктора филологических наук, наставника музея, ведущего научного сотрудника Института русского языка Российской академии наук имени В. В. Виноградова не стало 5 января.

Галина Александровна родилась в Рязани, окончила Рязанский государственный педагогический институт и аспирантуру в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.

«Сотрудники и актив Музея академика И.И. Срезневского выражают искреннее соболезнование родным и близким Галины Александровны Богатовой», — говорится в сообщении.

Фото: группа «Музей академика И. И. Срезневского» ВКонтакте.