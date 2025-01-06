В Госдуме высказались о снижении пенсионного возраста в России

Это невозможно, поскольку еще не завершился рассчитанный до 2028 года переходный период пенсионной реформы, по которому постепенно увеличивается возраст и требования для выхода на пенсию.

В Госдуме высказались о снижении пенсионного возраста в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

По ее словам, это невозможно, поскольку еще не завершился рассчитанный до 2028 года переходный период пенсионной реформы, по которому постепенно увеличивается возраст и требования для выхода на пенсию.

«Поэтому прерывать то, что давно просчитано в бюджете социального пенсионного фонда, сбалансировано с федеральным бюджетом, сегодня будет достаточно сложно, и я возьмусь сказать, что даже невозможно на данном этапе», — сказала депутат.