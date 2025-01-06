МЧС выпустило для рязанцев метеопредупреждение

7 января ожидается снег, мокрый снег, переходящий в дождь, местами ледяной дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, местами сильная.

МЧС выпустило для рязанцев метеопредупреждение. Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 7 января с сохранением до конца суток на территории Рязанской области ожидается снег, мокрый снег, переходящий в дождь, местами ледяной дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, местами сильная.

Жителей призвали к максимальной бдительности и осторожности.