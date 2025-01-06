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Магнитная буря накроет Землю вечером в понедельник
Она продлится до середины ночи 7 января.

Магнитная буря накроет Землю вечером в понедельник. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, на Солнце за первые дни 2025 года произошло множество сильных и средних вспышек. Их влияние также распространяется на население нашей планеты.

Специалист заявил, что геомагнитные возмущения начнутся 6 января после 18 часов по московскому времени и достигнут класса G1. Ожидается, что магнитная буря продлится до середины ночи 7 января.