Госавтоинспекция обратилась к рязанским водителям из-за изменения погоды
Участников дорожного движения призвали учитывать зимние условия в поездках.
Госавтоинспекция обратилась к рязанским водителям из-за изменения погоды. Сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.
В понедельник, 6 января, в Рязанской области местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.
«Сцепление шин с заснеженным дорожным покрытием снижается. Снег, грязь, нефтяные пятна, сырость, делают проезжую часть скользкой и негативно влияют на безопасность дорожного движения, повышая риск возникновения ДТП», — отметили в ГАИ.
Участников дорожного движения призвали учитывать зимние условия в поездках. Пешеходам напомнили о необходимости использовать световозвращающие элементы на одежде.