Госавтоинспекция обратилась к рязанским водителям из-за изменения погоды

Участников дорожного движения призвали учитывать зимние условия в поездках.

Госавтоинспекция обратилась к рязанским водителям из-за изменения погоды. Сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

В понедельник, 6 января, в Рязанской области местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.

«Сцепление шин с заснеженным дорожным покрытием снижается. Снег, грязь, нефтяные пятна, сырость, делают проезжую часть скользкой и негативно влияют на безопасность дорожного движения, повышая риск возникновения ДТП», — отметили в ГАИ.

Участников дорожного движения призвали учитывать зимние условия в поездках. Пешеходам напомнили о необходимости использовать световозвращающие элементы на одежде.