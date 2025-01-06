Apple начала тайно сканировать фотографии пользователей

Анализ снимков автоматически подключается после обновления до последней версии ПО.

Apple начала тайно сканировать фотографии пользователей. Об этом пишет «Газета.ру».

Анализ снимков автоматически подключается после обновления до последней версии ПО. Функция работает по умолчанию, однако ее можно отключить в настройках.

По заявлению компании, система локально сравнивает изображения с глобальным индексом достопримечательностей, хранящимся на серверах и не получает доступа к содержанию фотографий.

В то же время вопрос о потенциальных уязвимостях и побочных каналах утечки информации остается открытым.