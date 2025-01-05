В Скопинском районе в результате ДТП пострадали двое детей и трое взрослых

По предварительным данным, 39-летний житель Милославского района на автомобиле Shevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia и Toyota RAV4.

В Скопинском районе в результате ДТП пострадали двое детей и трое взрослых. Об этом пишет ИД «Пресса».

Авария случилась утром 5 января на 247-м километре трассы Р-22 «Каспий». По предварительным данным, 39-летний житель Милославского района на автомобиле Shevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia и Toyota RAV4.

В результате пострадали пять человек. В том числе дети 10 и 14 лет. Их госпитализировали.

Проводится проверка.