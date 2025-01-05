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В Рязанской области увеличили количество патрулей на водоемах
Инспекторы Центра ГИМС рекомендуют жителям воздержаться от выхода на тонкий лед.

В Рязанской области увеличили количество патрулей на водоемах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инспекторы Центра ГИМС рекомендуют жителям воздержаться от выхода на тонкий лед. Для исключения опасных ситуаций следует соблюдать правила безопасности:

  • не выезжать на лед на автотранспорте;
  • не отпускать детей на лед без сопровождения взрослых;
  • не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);
  • не подходить к водоему в состоянии алкогольного опьянения.

«Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий», — добавили в ведомстве.