В Рязанской области увеличили количество патрулей на водоемах
Инспекторы Центра ГИМС рекомендуют жителям воздержаться от выхода на тонкий лед.
В Рязанской области увеличили количество патрулей на водоемах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Инспекторы Центра ГИМС рекомендуют жителям воздержаться от выхода на тонкий лед. Для исключения опасных ситуаций следует соблюдать правила безопасности:
- не выезжать на лед на автотранспорте;
- не отпускать детей на лед без сопровождения взрослых;
- не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);
- не подходить к водоему в состоянии алкогольного опьянения.
«Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий», — добавили в ведомстве.