Сотрудники МВД получат право самостоятельно принимать решение о выдворении мигрантов

Нововведение начнет действовать с 5 февраля.

Сотрудники МВД России получат право самостоятельно принимать решение о выдворении мигрантов. Об этом пишет ТАСС.

Нововведение начнет действовать с 5 февраля.

Полномочия будут распространяться на начальников и заместителей глав территориальных органов, руководителей структурных подразделений по вопросам миграции территориальных органов и их заместителей, руководителей структурных подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД.

Полицейские также смогут помещать в спецучреждения на двое суток иностранных граждан, которым назначено выдворение в принудительной форме.