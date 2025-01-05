Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 05
-3°
Пнд, 06
-4°
Втр, 07
ЦБ USD 101.68 1.15 29/12
ЦБ EUR 106.1 0.15 29/12
Нал. USD 102.50 / 105.90 04/01 09:00
Нал. EUR 106.10 / 110.50 04/01 09:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
Вчера 16:40
7 634
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 2025 15:15
4 194
Как провести новогодние выходные в Рязани. Подборка мероприятий
Рязанцев ожидают длинные выходные. Если вы не хотите пр...
2 января 15:18
8 215
Пять лучших блюд от похмелья
Слабость, сухость во рту, головная боль, ощущения «внут...
1 января 15:30
7 255
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Силы ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 61 беспилотник ВСУ
37 дронов сбили над Ростовской областью, 20 — над территорией Брянской области, два — над Воронежским регионом, по одному БПЛА ликвидировали над Белгородской и Орловской областями.

Силы ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 61 беспилотник ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

37 дронов сбили над Ростовской областью, 20 — над территорией Брянской области, два — над Воронежским регионом, по одному БПЛА ликвидировали над Белгородской и Орловской областями.