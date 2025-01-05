Силы ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 61 беспилотник ВСУ
37 дронов сбили над Ростовской областью, 20 — над территорией Брянской области, два — над Воронежским регионом, по одному БПЛА ликвидировали над Белгородской и Орловской областями.
Силы ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 61 беспилотник ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.
37 дронов сбили над Ростовской областью, 20 — над территорией Брянской области, два — над Воронежским регионом, по одному БПЛА ликвидировали над Белгородской и Орловской областями.