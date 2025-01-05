Рязанская Госавтоинспекция анонсировала масштабные рейды

Полицейские проверят соблюдение правил по перевозке детей.

Рязанская Госавтоинспекция анонсировала масштабные рейды. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщила пресс-служба ведомства.

Полицейские проверят соблюдение правил по перевозке детей.

«Необходимо помнить, что перевозка детей в возрасте младше семи лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих росту и весу ребенка», — добавили в сообщении ГАИ.