В ДНР при ударе дрона ВСУ погиб корреспондент «Известий»

FPV-дрон атаковал гражданскую машину на трассе Донецк — Горловка. Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб, журналист РИА Новости и еще четверо сотрудников СМИ ранены.

В субботу, 4 января, в ДНР дрон ВСУ атаковал автомобиль с российскими журналистами. Об этом сообщило РИА Новости.

Как указано в публикации, FPV-дрон атаковал гражданскую машину на трассе Донецк — Горловка. Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб, журналист РИА Новости и еще четверо сотрудников СМИ ранены.

Как передал корреспондент агентства с места ЧП, войска Украины намеренно ударили по гражданскому автомобилю, находящемуся далеко от линии соприкосновения.

«После съемки последствий обстрелов в Горловке мы возвращались в Донецк. На трассе по нашей машине нанес удар дрон-камикадзе», — сказал корреспондент РИА Новости Максим Романенко.

По его словам, после атаки дрона он получил контузию и ссадины на лице.